Yesilgöz, Van Rij en Marechaussee genomineerd voor Big Brother Award

Demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid, staatssecretaris Van Rij van Financiën, de Koninklijke Marechaussee, Meta, X en Telegram zijn genomineerd voor de Big Brother Awards 2023, de jaarlijkse prijs voor de grootste privacyschender van Nederland. De prijs, een initiatief van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, wordt op maandag 15 januari volgend jaar in Amsterdam uitgereikt.

Yesilgoz is genomineerd omdat zij mensen die onterecht op een terreurlijst staan aan hun lot overlaat, aldus Bits of Freedom. De Koninklijke Marechaussee dankt de nominatie aan de surveillance van demonstranten, waarbij onder meer gebrekkige technologie voor gezichtsherkenning is gebruikt. De derde nominatie betreft Meta, X en Telegram. "Zij ontnemen stuk voor stuk de stem van onschuldige mensen in oorlogsgebied", zegt Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom.

Marnix van Rij is de laatste genomineerde, vanwege het stelselmatig overtreden van wet- en regelgeving door de Belastingdienst, waaronder de Europese privacywet, stelt Austin. Er is zowel een expert- als publieksprijs van de Big Brother Awards. Het publiek kan tot 8 januari een stem voor de publieksprijs uitbrengen. Naast de Big Brother Awards wordt ook de Felipe Rodriguez Award uitgereikt aan de persoon die veel voor digitale rechten heeft betekend.