Kabinet wil fysieke drogist door digitaal oproepbare drogist kunnen vervangen

Het demissionaire kabinet wil een artikel van de Geneesmiddelenwet aanpassen zodat de online verkoop van uitsluitend apotheek of drogist (UAD) geneesmiddelen wettelijk wordt toegestaan en een fysieke drogist in een winkel niet meer verplicht is voor het geven van voorlichting over geneesmiddelen.

De online verkoop van UAD-geneesmiddelen is inmiddels gemeengoed. Het is echter niet te verenigen met de letterlijke verwoording van de wet. Ook biedt de wet geen ruimte voor digitale voorlichting in fysieke apotheken door een digitaal oproepbare drogist. Bijvoorbeeld wanneer er niet voldoende drogisten aanwezig kunnen zijn. Als de wet niet wordt aangepast moet de online verkoop van de geneesmiddelen stoppen.

De voorlichtingsmogelijkheid door een gediplomeerd drogist blijft een onderdeel van het bieden van zorg in zowel een online, als fysieke drogist. Wat de regering wil veranderen is de eis van fysieke aanwezigheid van de drogist die deze voorlichting desgevraagd geeft. "Voorlichting kan ook gegeven worden via digitale communicatiemiddelen", zo stelt het kabinet. Daarbij wordt letterlijk een 'digitaal oproepbare drogist' genoemd.

"Het doel is om de wet wederom aan te laten sluiten op de staande praktijk en de fysieke aanwezigheid van een drogist niet meer een verplicht onderdeel uit te laten maken van de minimum-criteria voor verantwoorde zorg", aldus een uitleg van het concept-wetsvoorstel. Het kabinet zegt dat het oog houdt voor mensen met verminderde digitale vaardigheden en/of behoefte aan fysieke voorlichting in de winkel.

De regering verwacht dat er voor deze mensen tal van opties blijven om goede voorlichting te krijgen omdat de eis dat verantwoorde zorg moet worden geboden leidend blijft. De digitale mogelijkheden passen in de visie van het vorig jaar gepresenteerd Integraal Zorgakkoord, dat van digitale zorg het nieuwe normaal wil maken. "Passende zorg is namelijk steeds vaker ook hybride zorg", zo stelt het kabinet. Het publiek kan tot 16 januari volgend jaar via Internetconsultatie.nl op het concept-wetsvoorstel reageren.