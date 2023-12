WhatsApp introduceert 'eenmalig' te beluisteren spraakberichten

WhatsApp heeft een nieuwe feature geïntroduceerd waarmee het mogelijk is om 'eenmalig' te beluisteren spraakberichten te versturen. Volgens de chatdienst kan zo ook via spraakberichten gevoelige informatie worden gedeeld. Toch adviseert WhatsApp om de feature alleen te gebruiken bij mensen die de afzender vertrouwt. Het was eerder al mogelijk om eenmalig te bekijken afbeeldingen en video's te versturen.

Ook daarbij adviseert WhatsApp om dergelijke afbeeldingen en video's alleen naar betrouwbare personen te versturen. Voor zowel de eenmalig te beluisteren spraakberichten als de eenmalig te bekijken video's en foto's zijn er namelijk andere manieren om die op te slaan. Zo is het mogelijk om er een foto van te maken, aldus de uitleg van WhatsApp zelf.

Verder moeten gebruikers er rekening mee houden dat de inhoud van de eenmalig te beluisteren of te bekijken media na het versturen een aantal weken op de servers van WhatsApp kan worden opgeslagen. De ontvanger van de berichten kan die ook bij WhatsApp rapporteren, waarna de inhoud van het eenmalig te gebruiken bericht naar WhatsApp wordt doorgestuurd. Verder kunnen Androidgebruikers eenmalig te beluisteren gesprekken via de standaard screen recorder opnemen.