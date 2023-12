Tientallen HAN-studenten overwegen claim wegens datalek

Tientallen huidige en voormalige studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) overwegen een claim in te dienen tegen de onderwijsinstelling wegens een groot datalek waarbij de gevoelige gegevens van studenten en oud-studenten werden gestolen. In oktober oordeelde de kantonrechter dat de hogeschool een student wegens het datalek een schadevergoeding van driehonderd euro moet betalen.

Naar aanleiding van de uitspraak hebben zich de laatste twee maanden al meer dan tweehonderd (oud-)studenten bij studentenvakbond Akku gemeld met een vraag om hulp. Tientallen van deze studenten overwegen nu ook om een claim tegen de hogeschool in te dienen. Volgens Akku hebben zo'n zestig studenten een 'relevante zaak', zo laat de studentenvakbond tegenover De Gelderlander weten.

Akku had eerst om een collectieve regeling gevraagd, maar daar wil de HAN niet aan. "Hoe we iedere individuele zaak afhandelen is privacygevoelig, juist omdat het over individuele omstandigheden gaat”, zegt een HAN-woordvoerder tegenover De Gelderlander. De onderwijsinstelling liet studentenvakbond Akku weten dat het schadeclaims ‘zorgvuldig’ en ‘op maat’ gaat behandelen.

Zaak oud-student

In september 2021 maakte de HAN bekend dat het was getroffen door een datalek waarbij persoonsgegevens in handen van een aanvaller waren gekomen. De aanvaller eiste losgeld van de onderwijsinstelling, anders zou hij de gestolen data publiceren. Uit het onderzoek dat naar de aanval werd ingesteld bleek dat de aanvaller toegang tot een server had gekregen waarop persoonlijke informatie stond.

Het ging om ruim 530.000 unieke mailadressen, alsmede zo'n 15.000 "meer privacygevoelige gegevens", waaronder politieke voorkeur, BSN-nummer, niet versleutelde wachtwoorden, paspoort- en identiteitskaartnummers en meldingen over functiebeperkingen en studievertragingen. Van de oud-student is mogelijk een formulier met zeer vertrouwelijke gegevens en medische info rond zijn studievertraging buitgemaakt.

De oud-student eiste een vergoeding van duizend euro voor opgelopen immateriële schade en een schuldbekentenis van de onderwijsinstelling, maar die wilde daar niet in mee gaan. Wel kreeg hij een studentpsycholoog aangeboden. De oud-student vond het aanbod 'misplaatst', omdat hij dan opnieuw gevoelige gegevens met zijn voormalige hogeschool moet delen. Daarop spande hij een rechtszaak aan.

SQL-injection

De aanvaller kon de gegevens stelen door middel van SQL-injection, een probleem dat al sinds 1998 bekend is, maar nog altijd voorkomt omdat webontwikkelaars onveilig programmeren en organisaties hun applicaties niet laten controleren. Verder is in de door de hogeschool zelf overgelegde “Leerevaluatie datalek september 2021" als aandachtspunt vermeld dat het volwassenheidsniveau van de hogeschool met betrekking tot de privacy/AVG aandacht verdient. Ook staat daarin dat "de crisis enkele kwetsbaarheden van de hogeschool toont in relatie tot het thema privacy en cyber".

De rechter merkt op dat de hogeschool slecht gereageerd heeft op de klacht van de student dat het webformulier verouderd was en er geen sprake van een passende technische maatregel is, zoals de AVG vereist. Hierop stelde de hogeschool dat het formulier sinds 2018 online staat en niet eerder is gecompromitteerd. "Niet ieder datalek levert een inbreuk op de AVG op. Van belang is of het beveiligingsniveau passend was ten tijde van de hack. Daarover was de hogeschool niet open", oordeelt de rechter.

Schadevergoeding

De oud-student eiste een vergoeding van duizend euro wegens immateriële schade. Volgens de rechter heeft het lekken van de persoonsgegevens van de oud-student niet tot schade geleid. Het lekken van de bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens) wel. Daarbij speelt mee dat de oud-student zelf zeer zorgvuldig met zijn medische gegevens omging. Hij deelde zijn gegevens alleen met de hogeschool, omdat die hem verzekerde dat zijn verhaal veilig was.

Gezien het feit dat het om gevoelige medische gegevens gaat, het verlies aan controle over de gegevens blijvend is, afgezet tegen de omstandigheid dat niet is gebleken dat het datalek tot concrete negatieve gevolgen heeft geleid, kwam de kantonrechter op een schadebedrag van driehonderd euro uit. AKKU was tevreden met de uitspraak van de rechter en denkt dat die positieve gevolgen voor het thema privacy in het hoger onderwijs heeft.