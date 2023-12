Release Thunderbird voor Android uitgesteld naar onbekende datum

De Androidversie van de populaire e-mailclient Thunderbird had eigenlijk eind dit jaar moeten verschijnen, maar de ontwikkelaars hebben dit plan losgelaten en weten niet wanneer de software nu zal uitkomen. De ontwikkeling duurt namelijk langer dan verwacht. Thunderbird is al jaren beschikbaar voor desktops, maar een mobiele versie ontbrak, ook al was dit iets waar gebruikers al lang om vragen.

In plaats van een geheel nieuwe app te ontwikkelen besloot het Thunderbird-team e-mailclient K-9 Mail als basis te gebruiken. De hoofdontwikkelaar van de e-mailclient, Christian Ketterer, is onderdeel van het Thunderbird-ontwikkelteam geworden. Oorspronkelijk was het plan dat Thunderbird voor Android afgelopen zomer zou verschijnen, wat vervolgens eind dit jaar werd.

Vanwege de features die het ontwikkelteam wil toevoegen om de app Thunderbird te kunnen noemen kwam de werkelijke releasedatum steeds verder weg te liggen, waarop werd besloten sommige features later toe te voegen. Zelfs met een verminderd aantal features bleek een release eind dit jaar niet haalbaar en zou het zeker begin volgend jaar worden.

Daarop kwam het ontwikkelteam bij elkaar en besloot dat er geen haast is. "We werken aan de features die we in de eerste plaats in de app wilden", zo laat het team nu in een update weten. "Zodra die features zijn toegevoegd zullen we de app uitbrengen als Thunderbird voor Android." Daarnaast is besloten dat K9 Mail gewoon zal blijven bestaan. De app zal identiek zijn aan Thunderbird voor Android en alleen in app, icoon en kleurstelling anders zijn.