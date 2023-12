Ierse bank verstrekte kredietbureaus verkeerde data over schulden klanten

De Bank of Ireland heeft kredietbureaus verkeerde data over de schulden van duizenden klanten gestuurd, die hierdoor bijvoorbeeld geen hypotheek, lening of telefoonabonnement konden afsluiten of creditcards aanvragen. De Britse privacytoezichthouder ICO heeft de bank nu een berisping gegeven, omdat het in strijd met de privacywetgeving heeft gehandeld. Die verplicht dat organisaties ervoor moeten zorgen dat de persoonlijke data die ze hebben kloppend is.

Kredietbureaus gebruiken de informatie om voor kredietverstrekkers te bepalen of klanten een lening kunnen afsluiten. "Fouten door financiële instellingen kunnen verreikende gevolgen voor het leven van mensen hebben. Sommige van de getroffen klanten zouden geen hypotheken, leningen of creditcards kunnen aanvragen, of contracten voor mobiele telefoons, verzekeringscontracten of contracten met nutsbedrijven afsluiten. De fouten die de Bank of Ireland UK maakte konden bij duizenden mensen voor ellende zorgen", zegt Natasha Longson van de ICO.

Naar aanleiding van het incident heeft de Bank of Ireland allerlei maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Daarnaast deed het probleem zich alleen bij bepaalde klanten voor waarvan de schuld was verkocht aan incassobureaus. De Britse privacytoezichthouder besloot de bank daarop geen boete op te leggen maar alleen een berisping te geven. Als onderdeel van de berisping moet de bank verschillende maatregelen nemen en gedupeerde klanten ondersteunen.