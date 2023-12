Onderzoek: veertig procent Nederlanders verwacht niet in phishing te trappen

Veertig procent van de Nederlanders denkt dat de kans zeer klein is dat ze ooit via een phishingbericht zullen worden opgelicht. Dat stelt onderzoeksbureau Kantar Public dat voor de Rijksoverheid onderzoek deed onder meer dan duizend Nederlanders (pdf). Het onderzoek richtte zich op phishinglinks. Dan blijkt dat ongeveer één op de tien Nederlanders weleens op een link in een phishingbericht heeft geklikt.

Bij vijf procent van de Nederlanders zorgde het openen van de malafide link voor een besmette computer of smartphone. Vier procent werd slachtoffer van bankfraude, waarbij criminelen toegang tot de bankrekening kregen. Een zelfde percentage vulde inloggegevens op de gelinkte phishingsite in. De voornaamste redenen om op links in phishingberichten te klikken is dat de berichten er geloofwaardig uit zien of omdat het bericht op dat moment van toepassing leek. Zo klikten drie op de tien misleide Nederlanders op een link omdat ze een pakket verwachtte.

De Nederlanders die aan het onderzoek deelnamen vinden phishing via WhatsApp het makkelijkst en phishing via sms het moeilijkst te herkennen. Vier op de tien Nederlanders schat de kans zeer klein dat ze ooit het slachtoffer van phishing worden. Op de vraag "Ik acht de kans zeer klein dat ik in de toekomst ooit opgelicht wordt via een online nepbericht" antwoordt veertig procent 'mee eens', terwijl 24 procent het hier niet mee eens is. De overige 36 procent is 'neutraal'. Wel maakt bijna vijftig procent zich zorgen over de hoeveelheid phishingberichten die ze ontvangen.