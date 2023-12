Onderzoek: goede doelen plaatsen zonder toestemming trackingcookies

Veel goede doelen plaatsen zonder toestemming trackingcookies en schenden daarmee de privacy van donateurs, zo stelt Stichting Donateursbelangen op basis van eigen onderzoek. Ook profileert en segmenteert een groot aantal goede doelen donateurs, zonder dat donateurs kunnen weten dat ze op basis hiervan benaderd worden, aldus de stichting. Voor het onderzoek werden 62 CBF-Erkende goede doelen onderzocht.

Van de 62 goede doelen plaatsen er 52 trackingcookies voordat een internetgebruiker of donateur toestemming heeft verleend. Iets wat wel verplicht is. "84 procent van de onderzochte goede doelen in de steekproef schenden hiermee de privacy van internetgebruikers en donateurs", zo laat Donateursbelangen weten. De stichting stelt ook dat goede doelen donateurs profileren en segmenteren waarbij, onder andere op basis van vermogen of leeftijd van de donateur, donateurs getarget worden met (online) marketing.

"Denk hierbij aan het vinden en targeten van zogenaamde ‘major donors’ en het begeleiden van senioren tot het doen van een nalatenschap aan het desbetreffende goede doel", stelt Donateursbelangen. Dat vindt ook dat veel privacyverklaringen van goede doelen hier niet helder over zijn en het voor donateurs niet duidelijk is op basis van welke verwerkte persoonsgegevens ze getarget worden en hoe men inzage kan krijgen in welke gegevens zijn vastgelegd en hoe men eventueel hiertegen bezwaar kan maken. "Als je als donateur niet weet dat dit gebeurt, kun je er ook geen bezwaar tegen maken."

De stichting roept goede doelen op om te controleren hoe zij met de privacy van internetgebruikers en donateurs omgaan en daar waar zaken niet blijken te kloppen, dit zo spoedig mogelijk aan te passen. Het CBF, toezichthouder voor erkende goede doelen, vraagt goede doelen om actief na te gaan of zij cookies op onjuiste wijze gebruiken en, als dat zo is, hun werkwijze aan te passen in lijn met huidige wet- en regelgeving.