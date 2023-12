AP: politie heeft wet overtreden met Schengen Informatiesysteem

De nationale politie heeft met het Schengen Informatiesysteem (SIS) de wet overtreden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Er stond onjuiste of niet complete informatie over mensen in het systeem. Ook bleven signaleringen soms te lang bewaard. Het SIS is het meestgebruikte en grootste informatie-uitwisselingssysteem voor veiligheid en grensbeheer in Europa.

Autoriteiten zoals politie en marechaussee kunnen personen en voorwerpen, zoals gestolen of verloren identiteitsdocumenten, in één gemeenschappelijke database invoeren en raadplegen. Het SIS bevat onder andere informatie over gezochte en vermiste personen of personen die geen toegang hebben of (niet) mogen verblijven in het Schengengebied. Zo worden onder meer terugkeerbesluiten van burgers van buiten de EU via het Schengen Informatiesysteem in heel Europa zichtbaar.

De overtredingen van de politie kwamen aan het licht na Europees onderzoek waaraan de Autoriteit Persoonsgegevens deelnam. Zo was de kwaliteit van de signaleringen niet op orde. De politie controleerde onvoldoende of signaleringen juist en compleet in het systeem werden aangeleverd. Zo ontbrak vaak de schriftelijke motivering van de officier van justitie voor het opnemen van een signalering. Tevens bleek dat iemand voor het verkeerde doel in het SIS geregistreerd stond.

Verder was informatie over oudere signaleringen en de voorgeschiedenis hiervan niet terug te vinden. De AP stelde ook vast dat de politie onvoldoende controleerde of het nodig was om signaleringen langer te bewaren. Signaleringen over personen mogen één jaar bewaard worden. En mogen alleen na een grondige individuele beoordeling één jaar langer worden bewaard. De politie bewaarde zonder het uitvoeren van deze beoordeling signaleringen langer dan mocht.

"Het SIS is een omvangrijk systeem, waarin veel informatie over mensen is opgeslagen. Vaak weten mensen zelf niet dat ze in het SIS staan. Zij zullen dan dus niet controleren of dat wel terecht is en of de informatie wel klopt. Dat legt een extra zware verantwoordelijkheid bij de gebruikers van het SIS. Want registratie kan grote impact hebben op mensen. Bijvoorbeeld een onterechte weigering aan de grens of een onnodige aanhouding", zegt AP-voorzitter Katja Mur.

Volgens de privacytoezichthouder heeft de politie in eerste instantie niet zelf maatregelen genomen om de overtredingen in het SIS aan te pakken. De AP liet daarom aan de politie weten een last onder dwangsom te willen opleggen. Dat bleek uit eindelijk niet nodig, omdat de politie de overtredingen toen alsnog heeft beëindigd.