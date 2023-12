Drogisterijketen VS krijgt verbod op gebruik gezichtsherkenningssoftware

De Amerikaanse drogisterijketen Rite Aid mag vijf jaar lang geen gezichtsherkenning gebruiken, omdat de technologie mensen ten onrechte als winkeldief aanmerkte. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FTC bepaald. Rite Aid heeft ruim 2100 locaties in de Verenigde Staten. Van 2012 tot en met 2020 gebruikte het bedrijf gezichtsherkenningssoftware om klanten te identificeren die zich aan winkeldiefstal of ander problematisch gedrag zouden hebben schuldig gemaakt.

Samen met twee andere bedrijven zette Rite Aid een database op met zogenoemde 'persons of interest'. Het ging dan om personen die van crimineel gedrag werden verdacht. De database bevatte tienduizenden foto's van personen, vaak afkomstig van de beveiligingscamera's in de winkels en de smartphones van medewerkers. De beelden waren echter van een lage kwaliteit. Daarnaast werden de beelden aangevuld met andere informatie, zoals namen en strafblad.

Het systeem genereerde duizenden valse meldingen. Medewerkers ondernamen actie op deze meldingen en volgden de als winkeldief aangemerkte klanten en doorzochten ze. Ook kwam het voor dat deze mensen werden opgedragen de winkel te verlaten of werd de politie gebeld. Personeel beschuldigde deze klanten, soms in de aanwezigheid van hun vrienden en familie, van winkeldiefstal. Volgens de FTC had Rite Aid geen maatregelen genomen om te voorkomen dat klanten ten onrechte werden beschuldigd.

De Amerikaanse toezichthouder heeft Rite Aid nu een verbod opgelegd voor het gebruik van gezichtsherkenningssoftware voor een periode van vijf jaar. Daarnaast moet de drogisterijketen de verzamelde foto's verwijderen, klanten informeren wanneer hun biometrische informatie in een database wordt opgeslagen, klachten van klanten onderzoeken en hierop reageren, een databeveiligingsprogramma implementeren, klanten informeren over gezichtsherkenning in de winkels en zich jaarlijks laten certificeren dat het aan de regels van de FTC voldoet.