ASN moet fraudeslachtoffer wegens doorknip-instructie helft schade vergoeden

ASN moet een klant die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd vanwege een eerder gegeven instructie voor het doorknippen van de bankpas de helft van de schade vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant heeft naast een rekening bij ASN ook een rekening bij de Rabobank. Eind 2021 wordt de klant door een oplichter gebeld die zich voordoet als Rabobank-medewerker. Gedurende het gesprek stelt hij ook gemachtigd te zijn om namens ASN te handelen.

De oplichter laat de klant het programma AnyDesk op haar computer installeren, waarmee hij de controle over de computer krijgt. Vervolgens is de klant overgehaald om haar bankpas en digipas af te geven aan een oplichter die zich voordeed als DHL-koerier. De zogenaamde bankmedewerker had de klant eerder instructies gegeven voor het doorknippen van haar bankpas. Met de ontfutselde bankpas wordt ruim 9.000 euro opgenomen, nadat de oplichter eerst de opnamelimiet verhoogt.

Nadat de klant ontdekt dat ze is opgelicht vraagt ze ASN om de schade te vergoeden. De bank weigert dit, omdat het 'coulancekader' dat banken hebben afgesproken voor het vergoeden van bankhelpdeskfraude niet van toepassing is. De oplichter deed zich namelijk niet voor als ASN-medewerker en ook het telefoonnummer van de bank is niet misbruikt. De klant vond ook dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door geen actie te ondernemen zoals het blokkeren van haar bankrekening naar aanleiding van de voor haar doen zeer ongebruikelijke transacties.

Grof nalatig

Banken moeten niet-toegestane betalingstransacties onmiddellijk aan klanten terugbetalen, tenzij de veiligheidsregels zijn overtreden. Daarin staat onder meer dat beveiligingscodes geheimgehouden moeten worden en dat de klant ervoor moet zorgen dat de betaalpas nooit door iemand anders gebruikt kan worden. Verder moeten klanten zorgen voor een goede beveiliging van de apparatuur waarop ze bankzaken doen en ervoor zorgen dat de toepassingen op die apparatuur niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

"De consument heeft deze veiligheidsregels niet in acht genomen door het programma AnyDesk op haar computer te installeren, haar bankpas en digipas af te geven aan een onbekende en de pincodes van de betaalpas en digipas telefonisch door te geven dan wel door deze codes op de computer in te vullen aan de fraudeur ter beschikking te stellen", aldus het Kifid, dat toevoegt dat de klant ook niet heeft gereageerd op de e-mail van ASN over het verhogen van de opnamelimiet.

Het klachteninstituut oordeelt dat de klant grof nalatig heeft gehandeld omdat zij zeer ongebruikelijke en risicovolle handelingen in opdracht van de fraudeur heeft uitgevoerd en veiligheidsregels van de bank heeft overtreden. Toch komt het Kifid tot het oordeel dat de klant gedeeltelijk aansprakelijk is, waarbij het wijst naar instructies die ASN eerder stuurde voor het doorknippen van de bankpas.

"Als u uw nieuwe pas eenmaal heeft gebruikt, blokkeren wij automatisch uw oude pas. U kunt uw oude pas bij de chip doorknippen en weggooien", aldus die instructies. De oplichter gaf de vrouw ook instructies voor het doorknippen van de pas. "Hoewel deze twee instructies niet identiek zijn, kan niet zonder meer geconcludeerd worden dat deze instructies praktisch gezien van elkaar verschillen. De instructie van de bank is namelijk op meerdere manieren uit te leggen", voegt het klachteninstituut toe. Het Kifid stelt dan ook dat de klant niet volledig verwijtbaar is en beslist dat ASN de helft van de geleden schade binnen vier weken aan de klant moet vergoeden (pdf).