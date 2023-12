Duitse politie haalt illegale online marktplaats Kingdom Market offline

De Duitse politie heeft de illegale online marktplaats Kingdom Market offline gehaald. Bij de operatie waren ook de FBI, Europol en de Zwitserse, Moldavische en Oekraïense autoriteiten betrokken. Via de marktplaats, die via het Tor-netwerk en Invisible Internet Project (I2P) toegankelijk was, werden allerlei verboden goederen aangeboden. Het ging onder andere om drugs, vervalste documenten en malware.

Volgens de autoriteiten had de marktplaats tienduizenden gebruikers en honderden verkopers. Hoe de autoriteiten de website en onderliggende server-infrastructuur in handen kregen is niet bekendgemaakt. Een kenmerk van websites op het Tor-netwerk is dat het werkelijke ip-adres van de webserver niet zichtbaar is. De Duitse politie meldt dat het onderzoek naar de in beslag genomen servers nog gaande is, om zo de verantwoordelijke beheerders te kunnen achterhalen.