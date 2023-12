Autoriteit Persoonsgegevens kan ook in 2024 klachten niet op tijd afhandelen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan ook volgend jaar klachten niet op tijd afhandelen en datalekken de aandacht geven die het wil. De privacytoezichthouder heeft naar eigen zeggen meer budget nodig van 100 miljoen euro per jaar, zo staat in het vandaag gepresenteerde AP jaarplan 2024. Volgens de AP moeten mensen moeten nog altijd te lang wachten op de afhandeling van hun klacht. "Het duurt vaak meer dan een half jaar voordat we een klacht kunnen oppakken."

Ook het uitvoeren van onderzoek, al dan niet naar aanleiding van een klacht, komt door capaciteitsgebrek in het geding. Verder stelt de AP dat het niet alle datalekken de aandacht kan geven die het wil. "Met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers van deze datalekken." Tevens zal het volgend jaar niet lukken om proactief advies te geven over wetgeving, zodat persoonsgegevens goed zijn beschermd in de wet.

Tot en met 2026 is er elk jaar een lichte stijging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens. "De financiering van het toezicht van de AP blijft ver achter op de hoge mate van digitalisering van Nederland. Al helemaal met de snelle opkomst van AI, want algoritmes en AI verwerken vaak persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor cybersecurity", laat de toezichthouder weten. Die voegt toe dat er jaarlijks 100 miljoen euro nodig is om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Daarbij wijst de AP naar andere Nederlandse toezichthouders, die veel meer geld ontvangen.