Duitse ziekenhuizen sluiten spoedeisende hulp na ransomware-aanval

Drie Duitse ziekenhuizen hebben vanwege een aanval met de LockBit-ransomware besloten de spoedeisende hulp tijdelijk te sluiten. Systemen van het Franziskus Hospital Bielefeld, Sankt Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück en Mathilden Hospital Herford raakten dit weekend geïnfecteerd waarbij allerlei data werd versleuteld. Na ontdekking van de aanval besloten de ziekenhuizen om alle systemen uit te schakelen.

Details over de aanval, zoals schade of gestolen gegevens, zijn nog onbekend. De ziekenhuizen hebben inmiddels een crisisteam gevormd dat onderzoek doet. Patiëntgegevens zijn nog gewoon beschikbaar voor het verlenen van zorg, aldus een verklaring. De zorg voor patiënten is dan ook gegarandeerd, zo laten de ziekenhuizen verder weten. Vanwege veiligheidsreden wordt echter geen spoedeisende hulp meer geboden. De getroffen ziekenhuizen behandelen jaarlijks tienduizenden patiënten.