Malafide Android-apps in Google Play Store 327.000 keer geïnstalleerd

Onderzoekers hebben in de Google Play Store 327.000 malafide apps ontdekt die, voordat ze door Google werden verwijderd, 327.000 keer zijn gedownload. Dat laat antivirusbedrijf McAfee weten. De apps deden zich onder andere voor als horoscoop, slaapmeter, logomaker en Minecraft-tool. Eenmaal geïnstalleerd vragen de apps om toegang tot de accessibility service.

Zodra de gebruiker deze permissie verleent stuurt de malafide app informatie over het toestel terug naar de aanvallers, die vervolgens een tweede payload op de telefoon uitvoeren. Deze payload wordt gebruikt voor het uitvoeren van advertentiefraude en kan aanvullende apps op het toestel installeren. De meeste infecties werden in de VS, Brazilië, Argentinië, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland waargenomen. Na te zijn ingelicht heeft Google de apps uit de Play Store verwijderd. Drie van de apps, Essential Horoscope for Android, 3D Skin Editor for PE Minecraft en Logo Maker Pro, hadden elk op dat moment al 100.000 installaties.