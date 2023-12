Bewindvoerder kan straks met eigen DigiD namens cliënt bij overheid inloggen

Bewindvoerders, curatoren en mentoren kunnen straks met hun eigen DigiD namens hun cliënt bij de overheid inloggen. Het gaat dan specifiek om burgers die (deels) handelingsonbekwaam zijn en niet zelfstandig mogen handelen, zoals personen die onder bewind of curatele staan of minderjarigen. Onlangs meldde de Nationale ombudsman dat de overheid digitale toegang voor wettelijk vertegenwoordigers of gemachtigden beter moet regelen.

In Nederland zijn zo'n 273.000 mensen onder bewind gesteld en 2,6 miljoen mensen digitaal niet vaardig. Zij mogen of kunnen niet zelf hun zaken digitaal regelen met de overheid maar zijn daarvoor afhankelijk van een wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde. Een wettelijk vertegenwoordiger kan een professional zijn maar ook een familielid of naaste, bijvoorbeeld een mantelzorger.

Handelingsbekwame burgers kunnen vrijwillig iemand aanwijzen (machtigen) om zich te laten vertegenwoordigen voor het afnemen van diensten bij publieke dienstverleners. Op dit moment is dat voor 554 diensten bij 528 dienstverleners mogelijk, waaronder veel grote dienstverleners zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV. Voor bewindvoerders van mensen die handelingsonbekwaam zijn, is dit een stuk lastiger. Zo kunnen die een aantal zaken voor hun cliënten niet digitaal regelen. Soms wordt er dan tegen de regels in gebruikgemaakt van de DigiD van een cliënt of naaste.

Om het digitaal zaken doen met de overheid voor deze bewindvoerders eenvoudiger te maken wordt begin volgend jaar gestart met de bevoegdheidsverklaringsdienst. In eerste instantie kunnen bewindvoerders en curatoren dan met hun eigen DigiD bij een eerste paar dienstverleners namens hun cliënt inloggen. Daarna volgen ook mentoren. De gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben de dienst inmiddels getest en nemen die binnenkort in gebruik, zo laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer weten (pdf).