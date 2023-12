Paspoort en identiteitskaart worden volgend jaar maximaal zes euro duurder

De prijzen voor een paspoort en identiteitskaart gaan volgend jaar omhoog, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt. Wie dit jaar een paspoort aanvroeg was maximaal 77,87 euro kwijt. Dat kan volgend jaar maximaal 83,87 euro zijn. Ook de prijs van een identiteitskaart wordt geïndexeerd. Een identiteitskaart gaat maximaal 75,80 euro kosten en onder de 18 jaar is deze maximaal 40,92 euro. Dat was dit jaar nog respectievelijk 70,38 euro en 37,99 euro.