Erasmus MC onderzoekt ongeoorloofde inzage in dossier slachtoffer schietincident

Het Erasmus MC onderzoekt de ongeoorloofde inzage in het dossier van een vrouw die eind september bij het schietincident in Rotterdam om het leven kwam. Het patiëntendossier zou mogelijk tientallen keren ongeoorloofd zijn ingezien door medewerkers die geen behandelrelatie hadden. "Dat is bij wet verboden en in strijd met de integriteitsregels die in de zorg en in het Erasmus MC gelden", aldus het ziekenhuis.

Na de ontdekking is het Erasmus MC een intern onderzoek gestart. "Met alle medewerkers die het betreft, werkzaam op verschillende afdelingen, is of wordt een gesprek gevoerd. Bij ongeoorloofde inzage wordt een berisping gegeven", zo laat het ziekenhuis verder weten. De nabestaanden van de patiënte en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn inmiddels ingelicht. Volgens het ziekenhuis zijn er geen signalen dat informatie uit het patiëntendossier is gedeeld met onbevoegden.