"Digitalisering zet ouderen en gehandicapten op achterstand"

Digitalisering heeft veel nadelen en zet ouderen en gehandicapten op achterstand, zo stelt Herbert Bruderer, voormalig informaticadocent aan de technische universiteit ETH Zürich. In een artikel voor het blog van de Association for Computing Machinery (ACM), een internationale wetenschappelijke vereniging voor computeronderzoek, noemt hij allerlei nadelen van digitalisering.

Volgens Bruderer kunnen veel mensen niet meekomen met de digitalisering, of het nu gaat om het gebruik van smartphones of kaartjesmachines. "Digitalisering sluit veel mensen uit van het sociale of economische leven. Ze worden achtergelaten. Zonder computervaardigheden is het bijvoorbeeld lastig om kaartjesautomaten te gebruiken." Bruderer voegt toe dat veel analoge apparaten gebruiksvriendelijker zijn dan digitale apparaten en digitale diensten. "Veel serviceproviders weten dit niet of accepteren het gewoon."

Wie bijvoorbeeld voor beveiligingsredenen geen digitale betaaltransacties wil uitvoeren, wordt door de banken gestraft, gaat Bruderer verder. Zo worden er lagere rentes gegeven en moeten er hogere kosten worden betaald. Daarbij doelt Bruderer op de situatie in Zwitserland, waar nagenoeg ook geen papieren telefoonboeken en spoorboekjes meer zijn te vinden. Ook zijn er geen telefooncellen meer.

"Als je geen mobiele telefoon hebt, ben je niet langer bereikbaar op de weg en in het geval van noodsituaties overgeleverd. Als hebzuchtige telecombedrijven het 2G- of 3G-netwerk uitschakelen, word je gedwongen een nieuwe telefoon te kopen, wat niet echt milieuvriendelijk is." Verder zijn veel diensten tegenwoordig alleen online beschikbaar. Ouderen en gehandicapten die hier de dupe van zijn hebben geen sterke lobby en hun zorgen en behoeftes worden genegeerd en vergeten, merkt Bruderer op. "De digitale wereld is vaak genadeloos en ondemocratisch."