Mandiant: gekaapt X-account had tweefactorauthenticatie ingeschakeld

Eerder deze week werd het X-account van securitybedrijf Mandiant gekaapt en misbruikt voor een cryptoscam., waarbij gebruikers naar een malafide site werden gewezen. Hoe het account kon worden gekaapt wordt nog onderzocht, maar het securitybedrijf laat via X weten dat er wel tweefactorauthenticatie (2FA) werd gebruikt. Kort nadat het account was gekaapt wist Mandiant de controle weer terug te krijgen.

"Op dit moment zijn er geen aanwijzingen van malafide activiteiten, op het getroffen X-account na, dat weer onder onze controle is", zo meldt het bedrijf op X. Mandiant zegt de resultaten van het onderzoek naar de aanval openbaar te maken zodra het is afgerond. Mandiant werd in 2022 voor 5,4 miljard dollar door Google overgenomen.