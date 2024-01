PVV wegens privacyrisico's bezorgd over mogelijke komst digitale euro

De PVV maakt zich zorgen over een mogelijke komst van de digitale euro, mede vanwege privacy-gerelateerde risico’s, het gebrek aan nut en noodzaak en een verdere soevereiniteitsoverdracht, zo laat de partij weten. Die wil van demissionair minister Jetten voor Klimaat opheldering over welke stappen Nederland neemt om ervoor te zorgen dat de mogelijke invoering of afwijzing van de digitale euro zorgvuldig wordt overwogen. Jetten neemt na het ontslag van demissionair minister Kaag van Financiën haar taken over, zolang er nog geen nieuwe minister is.

Eind december kwam Kaag met een kabinetsreactie op verschillende plannen van de Europese Commissie, waaronder de digitale euro. Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats binnen de Europese Raad en het Europees Parlement over de digitale euro. "Het kabinet is van mening dat de mogelijke komst van een digitale euro vraagt om een zorgvuldige afweging en politieke besluitvorming", aldus Kaag in de kabinetsreactie (pdf). "De digitale euro kan van toegevoegde waarde zijn in het betaalsysteem als er sprake is van concrete toepassingsmogelijkheden en voordelen voor burgers, bedrijven en de bredere economie."

De minister voegt toe dat Nederland het initiatief van de Europese Commissie steunt voor een digitale euro als betaalmiddel en toekomstbestendige vorm van publiek geld. Nederland heeft volgens Kaag wel zorgen en vragen over sommige onderdelen van het voorstel. Zo vindt het kabinet dat de kosten van een digitale euro in verhouding moeten staan tot de voordelen ervan. Ook vindt het kabinet belangrijk dat er aandacht is voor het 'spanningsveld' tussen de mogelijkheden die een offline variant biedt als terugvaloptie en om met een digitale euro anoniem te betalen en de risico’s op witwassen, terrorismefinanciering en fraude die daarmee gepaard kunnen gaan.

De PVV heeft naar aanleiding van de kabinetsreactie verschillende vragen en stelt zich ook zorgen te maken over een mogelijke komst van de digitale euro. "Onder andere vanwege privacy-gerelateerde risico’s, een verdere soevereiniteitsoverdracht en het gebrek aan nut en noodzaak. Het kabinet geeft in zijn reactie aan dat een mogelijke komst van de digitale euro zorgvuldige afweging en politieke besluitvorming vereist, maar dat het kabinet ondanks zorgen wel het initiatief steunt van de Commissie voor een digitale euro als betaalmiddel."

De partij wil nu van Jetten weten op welke manier hij van plan is om tijdens de onderhandelingen zijn zorgen over de digitale euro duidelijk te maken en op welke manier de aanbeveling van de Commissie van invloed is op het proces richting een mogelijke digitale euro. "Welke stappen neemt Nederland om ervoor te zorgen dat de mogelijke invoering of afwijzing van de digitale euro zorgvuldig wordt overwogen?", vraagt de partij verder.