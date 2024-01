Mandiant: X-account waarschijnlijk via bruteforce-aanval gekaapt

Het X-account van securitybedrijf Mandiant dat aanvallers vorige week in handen kregen en gebruikten voor een cryptoscam is waarschijnlijk via een bruteforce-aanval gekaapt, zo heeft het bedrijf laten weten. "Normaliter zou 2FA dit hebben voorkomen, maar door aanpassingen in het team en verandering in het 2FA-beleid van X, waren we niet goed genoeg beschermd", aldus Mandiant op X, dat eerder nog liet weten dat 2FA voor het account was ingeschakeld. Verdere details over de aanval zelf zijn niet gegeven.

Nadat aanvallers het Mandiant-account hadden gekaapt werd in de beschrijving van het account gewezen naar de Phantom-cryptowallet, waarmee cryptovaluta en NFT's (Non-Fungible Tokens) zijn op te slaan, maar in werkelijkheid werd er gelinkt naar een scamwebsite. Hierbij werd gebruikgemaakt van een 'drainer', kwaadaardige scripts en smart contracten waarmee aanvallers cryptovaluta en NFT's kunnen stelen nadat slachtoffers zijn misleid om de transactie goed te keuren.

De malafide websites die de aanvallers hiervoor gebruiken vragen slachtoffers om hun cryptowallet te koppelen aan de drainer. Daarna wordt het slachtoffer gevraagd een transactie met de drainer goed te keuren, waarna het mogelijk is om geld van het slachtoffer te stelen, aldus Mandiant in een analyse van de aanvalscampagne. De scam werd ook via andere gekaapte X-accounts verspreid. Het securitybedrijf schat dat bij deze aanvallen zo'n 900.000 dollar van slachtoffers is gestolen. Mandiant werd in 2022 voor 5,4 miljard dollar door Google overgenomen.