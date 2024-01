OM betreurt fouten bij identificatie klimaatdemonstranten Schiphol

Het Openbaar Ministerie betreurt dat er fouten zijn gemaakt bij de identificatie van klimaatdemonstranten op Schiphol eind november 2022. Een aantal verdachten zal niet worden vervolgd en personen die onjuist zijn geïdentificeerd, of van wie de juistheid van de identificatie niet met zekerheid kan worden vastgesteld, zullen worden verwijderd uit de systemen van de Marechaussee en het OM.

Eind november hield de Marechaussee op Schiphol ongeveer vierhonderd demonstranten aan die meededen aan een klimaatactie. Het merendeel van hen wilde zich niet identificeren, of had maatregelen genomen om hun identificatie te bemoeilijken. De Marechaussee maakte foto's van de demonstranten om die vervolgens met behulp van politie-informatie en social media te identificeren.

Van negentig personen stelt het OM dat de identificatie juist is gedaan. Van 64 personen heeft het OM de juistheid van de identificatie niet meer zelf kunnen vaststellen. En in negen gevallen is volgens het OM sprake van een onjuiste of twijfelachtige identificatie. "Wij betreuren dat in een groot aantal gevallen de identificatie onzorgvuldig heeft plaatsgevonden en dat wij de betrokken personen niet goed hebben geïnformeerd", zegt hoofdofficier van justitie Digna van Boetzelaer. Ze stelt dat de werkwijze rondom grootschalige aanhoudingen wordt aangepast.

Daarnaast ging het OM ook in de fout met de waarschuwingsbrief die geïdentificeerde personen ontvingen. "Daarin hadden we duidelijker moeten uitleggen dat deze brief geen juridische status heeft. De brief had ook minder stellig gekund, en we hadden er een reactiemogelijkheid in moeten opnemen. Een aantal personen heeft naar aanleiding van de brief contact opgenomen met het OM, maar mogelijk hadden meer mensen dit gedaan als zij hier in de brief uitdrukkelijk op waren gewezen", aldus Van Boetzelaer.

Wat betreft de vier verdachten van wie het OM eerder meldde hen te zullen vervolgen, heeft het OM inmiddels besloten om die zaken te seponeren. Dat is mede besloten omdat een substantieel deel van het onderzoek naar de identificaties niet goed is gegaan of niet meer verifieerbaar is.