Duitse onderzoeker veroordeeld voor gebruik van hardcoded wachtwoord

Een Duitse beveiligingsonderzoeker is in Duitsland veroordeeld tot een boete van drieduizend euro nadat hij een hardcoded wachtwoord in een databaseproduct aantrof en dit gebruikte om op de database van de leverancier in te loggen. Na zijn onderzoek rapporteerde hij het probleem bij de leverancier. Via het hardcoded wachtwoord bleken de gegevens van 700.000 klanten op straat te liggen. Het softwarebedrijf verhielp het probleem, maar deed ook aangifte tegen de onderzoeker. Volgens de rechtbank is er sprake van ongeautoriseerde toegang tot een systeem en het bespioneren van gegevens.

De onderzoeker, een programmeur, was door een klant van het Duitse Modern Solution gevraagd om problemen met de software van de it-leverancier te onderzoeken. De software van Modern Solution bleek veel te veel logberichten te produceren. De programmeur ontdekte dat de software van Modern Solution een MySQL-verbinding naar een MariaDB-databaserver van de leverancier opzette.

Het wachtwoord om toegang tot de databaseserver te krijgen was onversleuteld in plain text in het bestand MSConnect.exe opgeslagen. Alleen het openen van het bestand met een editor was voldoende om het hardcoded wachtwoord te zien. De onderzoeker ontdekte verder dat de database niet alleen de gegevens bevatte van de klant voor wie hij het onderzoek deed, maar van alle klanten van Modern Solution.

Na zijn ontdekking waarschuwde de onderzoeker de leverancier. Die werkte vervolgens aan een oplossing, maar besloot ook de onderzoeker aan te klagen. Daarnaast waarschuwde het bedrijf klanten voor een datalek (pdf) waarbij toegang tot hun gegevens mogelijk was. Volgens de leverancier was het door een 'ethische hacker' over het probleem ingelicht.

De aanklacht stelt dat de onderzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige toegang tot data, waarbij wordt verwezen naar een wetsartikel waarin staat dat het bekijken van met wachtwoord beveiligde gegevens een misdrijf is. Afgelopen juni kreeg de programmeur nog van de rechter gelijk, die stelde dat de software van Modern Solution onvoldoende beveiligd was. De zaak kwam vervolgens voor bij een districtsrechtbank die van mening is dat de onderzoeker de wet heeft overtreden.

De Duitse blogger Mark Steier, die over de zaak bericht, noemt de boete schokkend en fundamenteel verkeerd. "Een wachtwoord dat nagenoeg in plain text is opgeslagen vormt geen 'speciale beveiliging', zoals het wetsartikel vereist. Het is begrijpelijk dat een rechter dit niet kan beoordelen, maar dan had een expert hierover moeten worden gehoord, wat helaas niet is gebeurd."

Wladimir Palant, onderzoeker en ontwikkelaar van Adblock Plus, noemt de uitspraak van de rechter een gevaarlijke ontwikkeling omdat het beveiligingsonderzoek een riskante onderneming maakt. Hij hoopt dan ook dat de uitspraak wordt teruggedraaid. "Maar het is precies waar mensen bang voor waren: hoe slecht ook de veronderstelde 'beveiliging', alleen de aanwezigheid ervan maakt beveiligingsonderzoek onder Duitse wetgeving strafbaar. Dit heeft een chilling effect op legitiem onderzoek, waardoor bedrijven weg kunnen komen met inadequate beveiliging en gebruikers gevaar lopen."