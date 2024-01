Britse dienstverlener krijgt 58.000 euro boete voor 31.000 spamberichten

Een Britse financieel dienstverlener heeft van de Britse privacytoezichthouder ICO een boete van omgerekend 58.000 euro gekregen voor het versturen van ruim 31.000 spamberichten. Dat komt neer op een bedrag van zo'n 1,90 euro per bericht. De marketingberichten werden zonder geldige toestemming verstuurd. Daarnaast bleek dat de meeste berichten niet waren voorzien van een afmeldmogelijkheid. "Wat ook illegaal is", aldus de ICO.

Het bedrijf verstuurde begin 2022 over een periode van zes weken in totaal 50.000 berichten, waarvan er meer dan 31.000 ook daadwerkelijk werden afgeleverd. In de berichten werd schuldhulpverlening aangeboden. Meer dan honderd mensen klaagden bij de ICO over de ontvangen berichten. Tijdens het onderzoek van de toezichthouder claimde de dienstverlener dat het mondelinge bevestiging van een derde partij had gekregen dat alle mensen in de gebruikte dataset toestemming hadden gegeven om benaderd te worden.

De toestemming was echter niet schriftelijk vastgelegd. Daarnaast konden mensen zich in de meeste gevallen niet afmelden voor de berichten, omdat een afmeldmogelijkheid ontbrak. "Het vertrouwen op claims van derde partijen over toestemming, zonder verdere controles uit te voeren, houdt de mogelijkheid open voor handhaving door ons, als blijkt dat mensen geen geldige toestemming hebben gegeven", zegt Andy Curry van de ICO.