Belgische afvalverwerker Limburg.net lekt gegevens 311.000 personen

De Belgische afvalverwerker Limburg.net heeft vorige maand de persoonlijke gegevens van 311.000 personen gelekt. Aanvallers wisten op 13 december toegang te krijgen tot adresgegevens met het rijksregisternummer van 311.000 personen die op 1 januari 2014 of 1 januari 2015 als gezinshoofd stonden ingeschreven. Limburg.net is een organisatie die voor alle Limburgse gemeenten afval inzamelt en verwerkt.

"De gelekte gegevens zijn de naam, adres en rijksregisternummer van het gezinshoofd. Andere gegevens zoals identiteitskaartnummers, paswoorden, inloggegevens, rekeningnummers of bankkaartnummers zitten niet in de gekopieerde bestanden", zo laat de afvalverwerker op de eigen website weten. Volgens Limburg.net bestaat de kans dat de gegevens illegaal via het 'darkweb' verspreid worden en op deze manier in handen vallen van personen met slechte bedoelingen.

"Het darkweb is de diepste laag van het internet. Het is niet toegankelijk via de gebruikelijke zoekmachines", legt de afvalverwerker verder uit. "Als gevolg hiervan is het mogelijk dat criminelen u proberen te contacteren om aan persoonlijke informatie te raken, zoals wachtwoorden of bankgegevens. Ook informatie die u zelf vrijgeeft of publiek heeft staan op sociale mediaprofielen kan zo misbruikt worden. Het feit dat er tijdens de cyberaanval geen e-mailadressen, telefoonnummers, rekeningnummers, identiteitskaartnummers of bankkaartnummers gelekt zijn, maakt het moeilijker om u te contacteren of op te lichten."

Verder waarschuwt Limburg.net dat veel Belgische instanties het rijksregisternummer gebruiken ter identiteitscontrole en de kans bestaat dat criminelen dat nummer gebruiken om zich als iemand anders voor te doen. "In principe is een rijksregisternummer alleen niet voldoende om verrichtingen of registraties te doen. Vaak vragen instanties een bevestiging via een eID of itsme of stellen ze extra controlevragen."

De aanval is opgeëist door de criminelen achter de Medusa-ransomware. Als de afvalverwerker niet betaalt dreigt de ransomwaregroep de gestolen data openbaar te maken. Limburg.net laat tegenover Belgische media weten dat het niet van plan is om te betalen.