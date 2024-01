Ransomware-aanval op Finse it-dienstverlener raakt winkels en steden

De Finse it-dienstverlener TietoEVRY is opnieuw het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval, wat gevolgen heeft voor allerlei Zweedse winkels, steden en universiteiten. In een verklaring stelt het Finse it-bedrijf dat het in de nacht van 19 op 20 januari slachtoffer werd van een ransomware-aanval op verschillende datacenters in Zweden. TietoEVRY, dat software en it-diensten levert, telt zo'n 24.000 medewerkers en is in tachtig landen actief. Vorig jaar had de it-gigant een omzet van zo'n drie miljard euro.

De aanval had gevolgen voor allerlei klanten van de it-dienstverlener, waaronder de Finse bioscoopketen Filmstaden. De kassasystemen ging offline, wat voor problemen met de verkoop van kaartjes en snacks zorgde, zo meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Bij de bioscoopketen is het niet mogelijk om met contant geld te betalen. Ook warenhuisketen Rusta kreeg met verstoringen te maken, alsmede tuincentrumketen Granngården. Dat besloot alle winkels vanwege de kassaproblemen afgelopen zaterdag gesloten te houden.

De aanval raakte ook meerdere Zweedse steden, waaronder Vellinge en Bjuv, en universiteiten, waaronder het Karolinska Institutet, SLU en University West, wat voor problemen met financiële, salaris en gezondheidszorgsystemen zorgde. Ook het servicecentrum van de Zweedse overheid met problemen als gevolg van de aanval.

TietoEVRY zegt aan het herstel van de systemen te werken, maar kan nog niet zeggen wanneer de situatie is hersteld. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Een onderzoek is nog gaande. Daarnaast zijn de autoriteiten ingelicht. TietoEVRY kreeg in 2021 ook met een ransomware-aanval te maken.