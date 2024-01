'Commerciële surveillancetool volgt miljarden mensen via advertenties'

Een commerciële surveillancetool maakt gebruik van advertenties in talloze apps om miljarden mensen te volgen, zo claimen journalisten en onderzoekers, alsmede het bedrijf dat de tool aanbiedt. De tool heet Patternz en wordt aangeboden door een bedrijf genaamd ISA. Vorig jaar kwamen onderzoekers met een rapport genaamd 'Europe’s hidden security crisis' waarin de tool werd genoemd (pdf).

Patternz maakt gebruik van real-time bidding (RTB) om via advertenties meer dan vijf miljard mensen te volgen, zo staat in het rapport vermeld. RTB is een technologie waarbij advertentieruimte op websites en binnen apps via een geautomatiseerde veiling wordt verkocht aan adverteerders. Elke keer dat iemand een website bezoekt of app gebruikt en een gerichte advertentie te zien krijgt, worden gegevens over wat hij of zij leest of bekijkt naar bedrijven gestuurd. Dit worden ook "bid requests" genoemd.

Advertentiebedrijven versturen deze gegevens naar tal van bedrijven om zo adverteerders te laten bieden om advertenties aan bezoekers te tonen. Bedrijven kunnen zo gericht adverteren. De surveillancetool kan via de gerichte advertenties iemands locatie achterhalen en zo iemands reisbewegingen bijhouden. Daarnaast claimt ISA dat Paternz zich ook op de kinderen en collega's van een doelwit kan richten. Vorig jaar plaatste het bedrijf een video over de surveillancetool op YouTube. De video is inmiddels verwijderd, maar daarin stelt de directeur dat Patternz het gedrag van meer dan 600.000 applicaties analyseert.

Ook noemt de ceo de smartphone de de-facto elektronische enkelband, zo stelt 404 Media dat de video bekeek. Volgens de ceo bezit Patternz profielen over meer dan vijf miljard 'user ID's'. Via de advertenties die Patternz via smartphone apps kan laten zien is het mogelijk om informatie over deze gebruikers te achterhalen, zoals bijvoorbeeld hun locatie. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van de advertentieplatforms en -netwerken die binnen smartphone apps actief zijn. "We hoeven niets op de telefoon te installeren", aldus de ceo.

Na vragen door de Amerikaanse senator Ron Wyden heeft Google het advertentie-account van een aan Patternz gelieerd bedrijf gesloten. Volgens de Wyden weet Google al zeker sinds juni 2021 over het bestaan van Patternz, omdat zijn medewerkers het techbedrijf toen benaderden over de surveillancetool. "Het heeft veel te lang geduurd, maar ik ben blij dat Google eindelijk weer een dubieus surveillancebedrijf afsluit van toegang tot gebruikersdata", reageert Wyden.