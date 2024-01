AP geeft Uber boete van tien miljoen euro voor overtreden AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Uber een boete van tien miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van de AVG. De taxi-app gaf onvoldoende openheid van zaken over hoe lang het bedrijf gegevens van Europese chauffeurs bewaarde en naar welke landen buiten Europa deze werden doorgestuurd. Ook maakte Uber het chauffeurs moeilijk om hun privacyrechten uit te oefenen.

In totaal stelde de privacytoezichthouder vijf overtredingen vast met betrekking tot transparantie. Het digitale formulier waarmee een inzageverzoek kan worden gedaan is niet gemakkelijk genoeg bereikbaar in de chauffeurs-app. Uber verstrekt in reactie op een inzageverzoek een kopie van de persoonsgegevens in een niet gemakkelijk toegankelijke vorm. Het bedrijf verstrekt in de privacyverklaring niet voldoende specifieke informatie over de bewaartermijnen en noemt ook niet concreet de namen van de landen waar doorgifte van gegevens naar plaatsvindt en ook niet de specifieke beschermingsmaatregelen. Tevens staat het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet expliciet in de privacyverklaring vermeld.

"Chauffeurs hebben er recht op te weten hoe Uber met hun persoonsgegevens omgaat. Dit was echter ondoorzichtig; Uber had chauffeurs beter en zorgvuldiger moeten informeren. Transparantie is één van de pijlers van bescherming van persoonsgegevens. Als je niet weet wat er met jouw gegevens gebeurt, dan weet je ook niet of je benadeeld of oneerlijk behandeld wordt, en kun je niet voor je rechten opkomen", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Volgens Wolfsen blijkt uit de overtredingen dat Uber het lastig maakte voor chauffeurs die hun recht op privacy wilden uitoefenen. "Uber had de chauffeurs juist moeten faciliteren. Dat staat ook in de wet."

De AP heeft de boete opgelegd nadat meer dan honderdzeventig Franse chauffeurs aan de bel trokken bij de Franse belangenorganisatie LDH. Deze organisatie diende vervolgens een klacht in bij de Franse privacytoezichthouder CNIL. Die heeft de klachten doorgestuurd naar de AP, omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland is gevestigd.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete keek de AP naar de omvang van de onderneming en de ernst en zwaarte van de overtredingen. Toen de overtredingen door Uber plaatsvonden waren ongeveer 120.000 chauffeurs voor de taxi-app actief in Europa. Uber heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit. Volgens de AP heeft Uber inmiddels verbetermaatregelen genomen.