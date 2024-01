Kamer wil opheldering over verhuizing ict-omgeving SIDN naar Amazon

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, kondigde deze week aan dat het de complete ict-omgeving, inclusief het domeinregistratieplatform, gaat verhuizen naar Amazon. De Tweede Kamer heeft nu demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering om opheldering gevraagd.

"We gaan de komende twee jaar daarom onze complete ict-omgeving naar Amazon Web Services (AWS) overzetten, inclusief Fury. Begin 2026 moet dat hele proces afgerond zijn. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de hele sector over 5 tot 8 jaar de stap naar de cloud heeft gemaakt. Wij lopen daarin nu voorop", liet SIDN-cto Loek Bakker afgelopen maandag weten. Volgens Bakker kan SIDN door de overstap naar de publieke cloud nieuwe diensten sneller, eenvoudiger en goedkoper doorvoeren.

De aankondiging zorgde voor veel reacties. "We kunnen jullie verzekeren dat we zeker niet over 1 nacht ijs zijn gegaan om tot dit ook voor ons lastige besluit te komen om onze systemen onder te brengen bij AWS. Goed om te beseffen dat het hier alleen gaat over ons registratiesysteem en niet over onze kerndienst resolving en onze daarbij behorende DNS-infrastructuur. Bovendien gebruiken we datacenters binnen Europa waar onze data adequaat beveiligd zullen zijn", stelde Bakker gisteren in een update over de aangekondigde verhuizing.

Kamervragen

GroenLinks-PvdA, Nieuw Sociaal Contract (NSC) en D66 hebben Adriaansens en Van Huffelen om opheldering gevraagd. "Deelt u de mening dat de verhuizing van het .nl-domein zorgt voor een onwenselijke afhankelijkheid van de Verenigde Staten?", zo vragen Kamerleden Kathmann, Six Dijkstra en Sneller. "Deelt u de mening dat het .nl-domein een essentieel onderdeel is van de digitale infrastructuur van Nederland?", willen ze verder weten.

De minister en staatssecretaris moeten ook duidelijk maken of Amazon en de Amerikaanse overheid toegang tot gegevens in de AWS-cloud hebben en onder welke voorwaarden dit is. "Is het voldoende mogelijk om toezicht te houden en zo nodig aanpassingen ten goede van de veiligheid door te voeren als het .nl-domeinbeheer bij een Amerikaans bedrijf ligt?", vragen de Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC en D66 verder.

Kathmann, Six Dijkstra en Sneller willen ook weten of de bewindslieden met volle zekerheid kunnen zeggen dat alle registratiegegevens en .nl-domeinen, van nationale websites tot e-mailadressen, afgeschermd en veilig zijn bij een Amerikaans bedrijf. Ook moet worden duidelijk gemaakt hoe men tot deze conclusie is gekomen. Van Huffelen en Adriaansens moeten ook laten weten of ze het acceptabel vinden dat SIDN, die sinds 2018 geldt als een ‘aanbieder van essentiële diensten’, haar systeembeheer naar een Amerikaanse aanbieder verplaatst.

"Past het overhevelen van het .nl-domeinbeheer naar een Amerikaanse cloud binnen het Nederlandse en Europese beleid rondom strategische autonomie?", luidt de negende van in totaal 22 Kamervragen over het onderwerp. "Onder welke voorwaarden is het voor SIDN mogelijk om haar diensten in Nederland in beheer te houden? Welke maatregelen kunt u nemen om aan deze voorwaarden te voldoen?", is een andere voorgelegde vraag.

SIDN liet weten dat het als het verantwoord mogelijk is, relatief eenvoudig alsnog naar een Nederlandse of Europese cloudleverancier kan verhuizen. "Hoe reageert u op de bewering van SIDN dat zij overstapt naar een Amerikaanse cloud omdat “er nog geen volwaardig Europees alternatief bestaat?", vragen de Kamerleden hierover. Die willen tevens weten welke maatregelen Nederland neemt om zo snel mogelijk te komen tot een betrouwbaar en publiek Europees cloudsysteem. Adriaansens en Van Huffelen hebben drie weken om met een reactie te komen.