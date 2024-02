Mozilla lanceert betaalde dienst om data bij datahandelaren te verwijderen

Mozilla heeft vandaag Monitor Plus gelanceerd, een nieuwe betaalde dienst die automatisch persoonsgegevens bij datahandelaren verwijdert. De dienst is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar en kost 108 dollar per jaar. Mozilla bood al jaren de datalekdienst 'Firefox Monitor' aan. Via deze dienst, die gebruikmaakt van de database van datalekzoekmachine Have I Been Pwned, kunnen gebruikers kijken of ze in een bekend datalek voorkomen.

Firefox Monitor is nu omgedoopt naar Mozilla Monitor en biedt nog steeds dezelfde functionaliteit. Een nieuw onderdeel is Mozilla Monitor Plus. Via deze betaalde versie kunnen gebruikers hun persoonlijke gegevens uit meer dan 190 personenzoekmachines en 'data broker sites' laten verwijderen. In het geval deze partijen geen gehoor geven aan verwijderverzoeken krijgen gebruikers aanvullend advies hoe ze hun data toch kunnen laten verwijderen. Hiervoor werkt Mozilla samen met het bedrijf Onerep, dat vooralsnog alleen in de VS actief is.

Mozilla stelt dat de dienst om data bij datahandelaren te verwijderen alleen in de Verenigde Staten aanwezig is, omdat datahandelaren dankzij wetgeving daar kunnen opereren. "In veel andere landen, zoals de Europese Unie, voorkomen wetten zoals de AVG dat deze websites de persoonlijke informatie van mensen zonder hun toestemming verzamelen en verkopen", aldus Mozilla. Het bedrijf voegt toe dat het naar manieren kijkt om de dienst waar nodig ook buiten de Verenigde Staten aan te bieden.