Beurshandelaren aangevallen via zeroday in Microsoft Defender Smartscreen

Beurshandelaren zijn zeker sinds januari van dit jaar aangevallen via een zerodaylek in Microsoft Defender Smartscreen, waarmee criminelen de beveiligingsmaatregel konden omzeilen om slachtoffers op een geraffineerde wijze met malware te infecteren. Dat laat antivirusbedrijf Trend Micro weten. Microsoft heeft beveiligingsupdates voor Windows uitgebracht waarin het probleem is verholpen.

SmartScreen is een beveiligingsmaatregel van Windows die gebruikers een waarschuwing toont bij het openen van bestanden afkomstig van internet. De afgelopen jaren zijn meerdere kwetsbaarheden in de beveiligingsmaatregel gevonden en gebruikt bij aanvallen. Het nieuwste zerodaylek (CVE-2024-21412) blijkt een eerder uitgebrachte update van Microsoft voor een andere kwetsbaarheid (CVE-2023-36025) te omzeilen.

Bij de door Trend Micro waargenomen aanvallen waren beurshandelaren op forex-handelsforums en Telegram-kanalen het doelwit. De aanvallers plaatsten berichten waarin ze om advies vroegen of gaven, of zogenaamde financiële tools deelden. In alle berichten werd gelinkt naar een zogenaamde aandelengrafiek die op een gecompromitteerde Russische handels- en cryptosite werd gehost.

In werkelijkheid wees de link naar een WebDAV share die gebruikers vroeg om Windowsverkenner te openen. Via WebDAV is het mogelijk om bestanden op servers te bekijken en delen. De aanvallers hadden de malafide WebDAV share zo vormgegeven dat die op de lokale downloadmap van slachtoffers leek en er een JPG-bestand in stond. Het weergegeven bestand 'photo_2023-12-29.jpg.url' is in werkelijkheid een ini-configuratiebestand, meldt Trend Micro. Dit bestand wijst weer naar een andere url die naar de malware wijst.

Windows laat standaard geen extensies zien, waardoor slachtoffers zouden kunnen denken dat het getoonde bestand een afbeelding is. Zodra slachtoffers de 'afbeelding' in de WebDAV share openen wordt in de achtergrond de malware gedownload, zonder dat hierbij de SmartScreen-waarschuwing verschijnt. Om slachtoffers niets te laten vermoeden wordt er na de infectie een echte afbeelding getoond. Via de malware krijgen de aanvallers controle over het systeem van het slachtoffer.