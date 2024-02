Hoogleraar: besluit SIDN om naar Amazon te gaan slecht doordacht plan

Het besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, om de eigen ict-omgeving naar Amazon te verhuizen is een slecht doordacht plan en zou zelfs tot een nationalisatie kunnen leiden, zo stelt Michel van Eeten, beveiligingsexpert en hoogleraar aan de TU Delft.

SIDN maakte eind januari de verhuisplannen bekend, wat voor veel reacties zorgde en tot vragen in de Tweede Kamer leidde. "We kunnen jullie verzekeren dat we zeker niet over 1 nacht ijs zijn gegaan om tot dit ook voor ons lastige besluit te komen om onze systemen onder te brengen bij AWS. Goed om te beseffen dat het hier alleen gaat over ons registratiesysteem en niet over onze kerndienst resolving en onze daarbij behorende DNS-infrastructuur. Bovendien gebruiken we datacenters binnen Europa waar onze data adequaat beveiligd zullen zijn", aldus SIDN-cto Loek Bakker.

Van Eeten begrijpt de ontstane ophef. "De SIDN heeft geen enkele uitleg gegeven over hoe ze in vredesnaam bij Amazon terecht is gekomen. Ik kan me best voorstellen dat ze geen zin hebben in al dat ijzer en geen personeel kunnen vinden. Maar dan zijn er tal van Nederlandse providers die zeggen: ‘Zet het maar bij ons neer. Dan regelen wij alles'", zo laat hij tegenover Delta weten, het weekblad van de TU Delft.

De hoogleraar noemt het besluit om naar Amazon te gaan een slecht doordacht plan. "De SIDN heeft geen enkele uitleg gegeven waarom het registratiesysteem naar Amazon moet." Van Eeten begrijpt ook niet waarom het door SIDN gebruikte registratiesysteem zo veeleisend zou zijn. "In beginsel lijkt het vrij simpel, ik schat een paar honderd accounts op een database. Ik zie geen enkele reden waarom een Nederlandse cloud service dat niet zou aankunnen."

Van Eeten merkt ook op dat het hier om de uitbesteding van een operationeel relevante infrastructuur gaat. "Dan heb je als publieke instelling wel een verantwoordingsplicht." Ook wijst hij naar de statuten van de SIDN waarin staat dat de diensten voor en vanuit Nederland moeten worden aangeboden. "Dus kennelijk heeft de raad van toezicht zitten slapen. Als je zo toondoof bent voor wat er in de wereld gebeurt, zou het mij niet verbazen als de Tweede Kamer binnen de kortste keren wetgeving zou initiëren om de SIDN te nationaliseren."