Kritiek Exchange Server-lek actief gebruikt bij zeroday-aanvallen

Een kritieke kwetsbaarheid in Exchange Server waarvoor Microsoft dinsdagavond beveiligingsupdates uitbracht is actief bij zeroday-aanvallen gebruikt, zo laat Microsoft weten. In eerste instantie meldde het bedrijf dat dit niet het geval was. Via de kwetsbaarheid is het mogelijk om NTLM relay-aanvallen op Exchange-servers uit te voeren en zo toegang tot e-mailaccounts van gebruikers te krijgen.

In het geval van een relay-aanval kan een aanvaller met de onderschepte wachtwoordhash van een slachtoffer inloggen op de Exchange-server en zo toegang krijgen tot het e-mailaccount van het slachtoffer. Een aanvaller zou hiervoor wel eerst de hash van de gebruiker moeten zien te bemachtigen, bijvoorbeeld door misbruik te maken van een kwetsbaarheid in Outlook, zo legt Microsoft uit.

De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-21410, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Microsoft geeft geen details over de waargenomen zeroday-aanvallen en waarom het niet in eerste instantie meldde dat het om een zerodaylek ging.