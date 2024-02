Tor Project ontvangt 400.000 euro tijdens jaarlijkse donatiecampagne

Tijdens de jaarlijkse donatiecampagne heeft het Tor Project vorig jaar zo'n 400.000 euro aan donaties ontvangen. Iets meer dan in 2022, maar nog altijd meer dan de helft minder dan het bedrag dat in 2021 binnenkwam. Dagelijks maken zo'n vijf miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken.

Het Tor Project is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid. Daarom start het elk jaar een donatiecampagne waarin het gebruikers vraagt om te doneren. In 2021 werd zo een bedrag van zo'n 880.000 euro opgehaald. Een jaar later was dit gedaald naar 342.000 euro. Volgens het Tor Project hebben de grootschalige ontslagen in de Amerikaanse techsector de gemeenschap van Tor-gebruikers buitensporig geraakt, waardoor ook het aantal donaties is afgenomen.

"We weten dat het voor veel mensen die van Tor houden en gebruikmaken het een lastige tijd is", zo liet het Tor Project bij de start van de donatiecampagne vorig jaar weten. "Zelfs in lastige economische omstandigheden is en blijft Tor altijd gratis. Onbeperkte toegang tot de technologie de we maken is onderdeel van onze missie. Maar de uitdagingen van 2023 en verder houden in dat als je dit jaar kunt doneren, je steun belangrijker is dan ooit tevoren." Het gedoneerde geld zal onder andere worden gebruikt om meer gebruikers te bereiken.