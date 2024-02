Google op veel websites van overheid, onderwijs en zorg aanwezig

Google is op veel websites van overheid, onderwijs en zorg aanwezig, zo blijkt uit onderzoek van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). Volgens BoF moet de publieke sector het goede voorbeeld geven en kiezen voor privacyvriendelijke alternatieven. Voor het onderzoek werden ruim 32.000 websites bekeken. Op 84 procent van de sites wordt gebruikgemaakt van Google-diensten.

Met name op websites van Nederlandse onderwijsinstellingen is het Amerikaanse techbedrijf vaak aanwezig. Bij negentig procent van de onderwijssites kan Google zien wie de website bezoekt. De zorgt volgt met 82. "Bij de overheid is het iets beter gesteld met een - nog steeds schandalig hoog - percentage van 48 procent", zo stelt Bits of Freedom. De gebruikte Google-diensten zijn bijvoorbeeld Google Maps, Google Forms en Google Analytics.

"Het is soms lastig de directe impact van Google's surveillance te overzien. We zijn geneigd het als een persoonlijk probleem te zien: jouw data wordt verzameld door Google. Hoewel dit inderdaad een enorme inbreuk op jouw privacy is, wordt het grotere probleem pas duidelijk als je uitzoomt: Google zit overal In de wachtkamers van de dokter, klaslokalen en gemeentehuizen. Voor Google is jouw individuele data niet veel waard, maar de gecombineerde data van alle Nederlanders is een goudmijn", zo waarschuwt de burgerrechtenbeweging.

Volgens Bits of Freedom laat het onderzoek zien dat het dringend nodig is dat de publieke sector het goede voorbeeld geeft en kiest voor privacyvriendelijke alternatieven. "Nu we steeds meer in een online wereld leven, is het noodzakelijk dat er verantwoorde maatregelen worden genomen om de privacy van burgers te beschermen. Juist als het gaat om het gebruik van essentiële (publieke) diensten."