EFF: stop verplicht afstaan socialmedianaam bij visumaanvraag VS

Het verplichten dat reizigers naar de Verenigde Staten hun socialmedianaam afstaan heeft ernstige gevolgen voor privacy en de vrijheid van meningsuiting, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Sinds 2019 moeten personen die naar de VS reizen en hiervoor een visum moeten aanvragen aan de Amerikaanse overheid laten weten welke socialmedianamen ze de afgelopen vijf jaar hebben gebruikt.

Twee Amerikaanse organisaties stelden dat het beleid in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet is en spanden een rechtszaak aan. Vorig jaar augustus werd deze zaak door een rechter verworpen, waarop er bezwaar werd aangetekend. De EFF heeft nu een "Amicus Curiae Brief" naar het hof van beroep gestuurd. Amicus curiae staat voor 'vrienden van de rechtbank' en betreft organisaties en personen die geen partij zijn in een zaak, maar gevraagd of ongevraagd hun mening of advies over een zaak aan de rechtbank geven.

In de brief stelt de EFF dat social media een schrikbarend gedetailleerd beeld van iemands persoonlijk leven geeft en veel meer informatie omvat dan van een normale visumaanvraag is af te leiden. De burgerrechtenbeweging merkt op dat er allerlei bezwaren aan het beleid kleven, van het verstrekken van persoonlijke informatie met de Amerikaanse overheid tot het onbedoeld delen van persoonlijke informatie.

De privacy van visumaanvragers wordt verder geschonden, merkt de EFF op, omdat de monitoring van social media niet alleen tijdens het controleproces plaatsvindt, maar ook als personen in de VS worden toegelaten. Daarnaast mag de publieke socialmedia-informatie tot wel honderd jaar in Amerikaanse overheidsdatabases worden opgeslagen en kan met zowel binnenlandse als buitenlandse diensten worden gedeeld. De EFF verzoekt het hof dan ook om de eerdere gerechtelijke beslissing terug te draaien en ervoor te zorgen dat de zaak toch wordt behandeld.