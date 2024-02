Deurbelcamera's fabrikant Eken zeer eenvoudig over te nemen

Deurbelcamera's van fabrikant Eken, die ook onder allerlei andere namen worden verkocht, zijn zeer eenvoudig door kwaadwillenden over te nemen, die daarna ermanent met beelden van de videofeed kunnen meekijken. Dat meldt de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports. Het enige dat een aanvaller hoeft te doen is een account aanmaken via de Aiwit-app.

Vervolgens kan de aanvaller naar de deurbelcamera van zijn slachtoffer gaan en de bel indrukken om de pairingmode te starten. Vervolgens is het mogelijk om de deurbel met een wifi-netwerk te verbinden en het apparaat zo volledig over te nemen. Daarna is het mogelijk om live met de camera mee te kijken. Ook kan de aanvaller dan het serienummer van de camera achterhalen.

De oorspronkelijke eigenaar krijgt, wanneer een aanvaller zijn telefoon aan de deurbelcamera koppelt, bericht dat hij geen toegang meer heeft. Door zijn telefoon opnieuw te pairen is het mogelijk voor de eigenaar om de controle weer terug te krijgen. Een probleem is echter dat een aanvaller met het achterhaalde serienummer van de deurbelcamera beelden van de videofeed kan blijven bekijken, ook al is zijn telefoon niet meer gepaird. Hiervoor is geen account of wachtwoord vereist en de eigenaar krijgt hier geen melding van.

Tevens blijkt dat de deurbelcamera's ook het ip-adres en wifi-netwerknaam onversleuteld naar het internet versturen. De camera's worden in allerlei webshops en op online marktplaatsen aangeboden, ook in Nederland. De Android-app van Eken is meer dan een miljoen keer gedownload. Consumer Reports meldde de problemen bij de deurbelcamerafabrikant, maar kreeg naar eigen zeggen geen reactie.