VS klaagt defensiemedewerker aan voor lekken van informatie via datingsite

De Amerikaanse overheid heeft een burgermedewerker van de luchtmacht aangeklaagd voor het lekken van geclassificeerde defensiegegevens over de oorlog in Oekraïne via een buitenlandse datingsite. De man was werkzaam voor het U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) en beschikte over een 'Top Secret security clearance'. Daardoor had hij toegang tot vertrouwelijke informatie.

Op de niet nader genoemde datingsite deelde hij de gevoelige data met iemand die claimde een Oekraïense vrouw te zijn. Deze persoon vroeg de Amerikaan geregeld om gevoelige informatie, die daarop ook gegevens verstrekte over militaire doelen en de mogelijkheden van het Russische leger met betrekking tot de oorlog in Oekraïne, aldus de aanklacht. De verdachte zal vandaag voor de rechter verschijnen. Indien schuldig kan hij worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar.