Belgische brouwerij legt productie stil wegens ransomware-aanval

De Belgische brouwerij Duvel Moortgat heeft de productie wegens een ransomware-aanval stilgelegd, zo laat het bedrijf tegenover Het Laatste Nieuws weten. De voorraad komt voorlopig niet in gevaar. De aanval werd vannacht opgemerkt. Het bedrijf besloot wegens veiligheidsredenen om alles stil te leggen. Ook de productie. Het gaat niet alleen om servers van Duvel, maar ook van hun andere Belgische bieren zoals De Koninck en La Chouffe.

"Onze it’ers zijn momenteel druk aan de slag om het probleem zo snel mogelijk opgelost alsook de productie opnieuw opgestart te krijgen", aldus een woordvoerster. Wanneer de productie precies weer wordt hervat is nog onbekend. "We hopen vandaag of morgen nog. We hebben meer dan genoeg bier op stock liggen om deze productiestop op te vangen", zo laat het bedrijf tegenover de Gazet van Antwerpen weten.