Veiligheid, privacy en programmeren kerndoelen digitale geletterdheid onderwijs

Online veiligheid, privacy, programmeren en AI zijn zaken waar leerlingen in het funderend onderwijs bekend mee zouden moeten zijn, aldus de kerndoelen 'digitale geletterdheid' die het landelijke expertisecentrum voor het curriculum (SLO) heeft opgesteld (pdf). Het ministerie van Onderwijs gaf SLO begin 2022 de opdracht om nieuwe kerndoelen te ontwikkelen voor onder andere het leergebied digitale geletterdheid. De kerndoelen zijn gericht op het primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het (voorgezet) speciaal onderwijs.

"In het dagelijks leven van leerlingen spelen digitale geletterdheid en burgerschap een belangrijke rol. Leerlingen van nu komen meer dan ooit in aanraking met digitale media en moeten veilig hun weg kunnen vinden in de enorme hoeveelheid informatie waar zij toegang toe hebben", aldus demissionair minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs. "Leerlingen kunnen zo met meer weerbaarheid en kennis van zaken meedoen in de samenleving."

SLO heeft nu de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid opgeleverd. Het gaat dan onder andere om veiligheid en privacy, programmeren en AI. "De leerling gaat veilig om met digitale systemen, data en de privacy van zichzelf en anderen", aldus het kerndoel 'veiligheid en privacy'. Zo moeten leerlingen veiligheidsrisico’s herkennen bij het gebruik van digitale systemen en herkennen hoe anderen omgaan met de privacy en de veiligheid van door hen verzamelde of bewaarde data.

Concreet gaat het dan om zaken als het bespreken van het belang van veilige wachtwoorden, bekijken van privacyvoorwaarden, weten wat wel en niet mag in het kader van de AVG, de werking en noodzaak van tweefactorauthenticatie uitleggen, het gebruik van antivirussoftware en het installeren van updates. Als het om AI gaat wordt als voorbeeld gegeven dat leerlingen in gesprek gaan met ChatGPT om ideeën op te doen, structuur in teksten aan te brengen, teksten te vertalen en taalgebruik te verbeteren.

De opgestelde conceptkerndoelen zullen in de periode tot en met voorjaar 2025 in en met het onderwijsveld worden getest. In deze fase gaat SLO met scholen in gesprek over de verwachte bruikbaarheid van de conceptkerndoelen. Om de nieuwe kerndoelen voor alle scholen te kunnen verplichten is een wetswijziging nodig. De minister verwacht het wetsvoorstel dat hiervoor zorgt in het eerste kwartaal van volgend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.