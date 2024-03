Van Huffelen: overstap naar quantumproof encryptie ingrijpende wijziging

De overstap naar quantumproof encryptie is een technologisch ingrijpende wijziging die nog niet eerder op deze schaal is voorgekomen, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering (pdf). De overheid werkt inmiddels met de private sector aan een 'cryptografie opleiding' om alle typen it- beheer bij te scholen over quantum encryptie. Deze opleiding zou in de loop van dit jaar beschikbaar moeten komen.

Van Huffelen reageerde op Kamervragen van D66 over de gevolgen van quantumcomputers voor encryptie. Volgens de staatssecretaris moeten veel overheidsinstanties, organisatie en it-leveranciers zich nu al voorbereiden op risico’s die de komst van de quantumcomputer met zich meebrengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om organisaties die gegevens verwerken die over langere tijd nog vertrouwelijk moeten blijven, zoals medische data of bedrijfsgeheime data.

Van Huffelen stelt dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties nu al maatregelen kunnen nemen, zoals inzicht krijgen in de 'kroonjuwelen', de quantumdreiging en het gebruik van cryptografie meenemen in het risicomanagementproces, de sleutels van symmetrische cryptografie verlengen, eisen toevoegen voor cryptografie in aanbestedingen, weten waar welke cryptografie gebruikt wordt en het vervangen van TLS 1.2 door TLS 1.3.