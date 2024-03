Firefox voldoet als enige browser aan alle veiligheidseisen Duitse overheid

Van de grote browsers is de desktopversie van Firefox de enige die aan alle minimale veiligheidseisen van de Duitse overheid voldoet, zo blijkt uit een nieuwe meting van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het BSI publiceert sinds 2019 minimale standaarden waar browsers aan zouden moeten voldoen.

Onlangs is de nieuwste versie van het document verschenen, waarbij ook naar mobiele browsers is gekeken (pdf). Browsers worden daarin beoordeeld op zaken zoals het omgaan met TLS, controle van certificaten, HTTP Strict Transport Security (HSTS), updates, cookies, telemetrie, controle over microfoon en camera en centrale configuraties. Het BSI keek in totaal naar zes browsers: Mozilla Firefox 120, Google Chrome 119, Microsoft Edge 119, Google Chrome voor Android 119, Mozilla Firefox voor Android 120 en Apple Safari voor iOS 16.

Alleen Firefox voor de desktop weet op alle onderdelen een 'ja' te scoren. Edge en Chrome missien onder andere een 'ja' bij de optie voor het configureren van certificaten en de mogelijkheid om de Encrypted Media Extensions (EME) centraal uit te schakelen. Het BSI merkt op dat het document niet 'juridisch bindend' is en elke organisatie zijn eigen afwegingen moet maken.