CBS: meeste Nederlanders beperken toegang tot locatiegegevens

De meeste Nederlanders beperken toegang tot hun locatiegegevens om zo hun persoonsgegevens op internet te beschermen. Verder zegt zo'n 44 procent van de Nederlanders de privacyverklaring van websites en apps te lezen als privacymaatregel, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek onder zo'n 6500 mensen.

Van de ondervraagde Nederlanders zegt 89 procent maatregelen te nemen om hun persoonlijke gegevens op internet te beschermen. In 2021 was dat 82 procent. Vooral het beperken van toegang tot profielgegevens en berichten op social media is toegenomen. Nederlanders zijn voorzichtiger geworden met persoonlijke gegevens op internet plaatsen dan twee jaar eerder.

Van de mensen van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 78 procent de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd (70 procent in 2021), en heeft 70 procent de toegang tot profielgegevens beperkt (tegen 55 procent in 2021). Ruim 60 procent van de bevolking stond niet toe dat hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt. In 2021 was dit 68 procent. Verder zegt zo'n 44 procent de privacyverklaring van apps en websites te lezen. Dat was twee jaar eerder nog 39 procent.

Cookies

Zestig procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder gaf aan een beetje bezorgd te zijn dat hun online activiteiten door anderen worden gevolgd, tegen 55 procent in 2021. In dat jaar was 30 procent hier helemaal niet bezorgd over, twee jaar later was dat 25 procent. Dit zorgt niet altijd voor het veranderen van de instellingen van computer, tablet of telefoon om cookies te voorkomen of te beperken. Zowel in 2021 als in 2023 heeft ruim de helft van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder dit wel gedaan.

Nederland had in 2023 van alle EU-landen het hoogste percentage mensen van 16 tot 75 jaar dat maatregelen nam om persoonlijke informatie op internet te beschermen (92 procent). Het EU- gemiddelde was 67 procent. De Nederlandse bevolking staat binnen de EU ook ver bovenaan met het beperken of weigeren van toegang tot online locatiegegevens.