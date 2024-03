NVB: directe schade door phishing naar inlogcodes met 80 procent gedaald

De directe schade door phishing naar inlogcodes voor internetbankieren is vorig jaar met tachtig procent gedaald naar minder dan een miljoen euro, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Bedroeg de schade door phishing in 2021 nog bijna 11 miljoen euro, dat daalde in 2022 naar 3,6 miljoen euro. Dat de daling zich ook vorig jaar doorzette wil niet zeggen dat phishing geen probleem meer is.

"Indirect blijft phishing een probleem, omdat criminelen op grote schaal phishen naar persoonsgegevens via valse websites of social media. Die gegevens worden vaak ingezet om het oplichtingsverhaal geloofwaardiger te maken. Ook voor deze fraudevormen geldt dat alle partijen in de keten moeten blijven inzetten op samenwerking om de schade verder terug te dringen", zo laat de NVB weten.

In totaal bedroeg de schade door fraude vorig jaar 36 miljoen euro. Het grootste deel daarvan (28,2 miljoen) werd veroorzaakt door bankhelpdeskfraude, waar zo'n tienduizend Nederlanders slachtoffer van werden. Phishing, gestolen en verloren debitkaarten en creditcardfraude waren voor de resterende 7,7 miljoen euro verantwoordelijk.