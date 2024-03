Internetdomein Fritz.box offline gehaald na klacht van netwerkfabrikant AVM

Het internetdomein Fritz.box is offline gehaald na een klacht van netwerkfabrikant AVM. De FRITZ!Box-modems van AVM maken op het interne netwerk gebruik van het domein fritz.box om de gebruikersinterface te openen. Via de gebruikersinterface zijn alle functies van de FRITZ!Box te configureren en is gedetailleerde informatie over het product, de aansluiting en verbindingen te vinden.

Op 22 januari van dit jaar werd door iemand het internetdomein Fritz.box geregistreerd, waarop allerlei NFT-advertenties werden getoond. Dit zorgde ervoor dat gebruikers die op hun modem wilden inloggen naar de internetsite werden doorgestuurd. AVM liet vorige maand weten dat het naar 'verschillende oplossingen' keek om de situatie te herstellen.

De netwerkfabrikant lijkt inmiddels een beroep te hebben gedaan op het Uniform Rapid Suspension System, waarvan merkhouders gebruik kunnen maken. Het domein liet vorige week namelijk de melding zien: 'This Site is Suspended. The Domain Name you have entered is not available. It has been taken down as a result of dispute resolution proceedings pursuant to the Uniform Rapid Suspension System (URS)."

Eigenaren van een FRITZ!Box kunnen de gebruikersinterface van de modem naast het domein fritz.box ook via een ip-adres bereiken. Op Reddit wordt gesuggereerd dat AVM bij de lancering van het .box top level domein (TLD) vergeten is om de domeinnaam te registreren. Security.NL heeft AVM om een reactie gevraagd.