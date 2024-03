Overheid publiceert overzicht van openbare registers met persoonsgegevens

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering heeft een overzicht van 65 Nederlandse openbare registers met persoonsgegevens gepubliceerd (pdf). "Naar mijn schatting zijn er in Nederland in ieder geval 65 openbare registers die persoonsgegevens (kunnen) bevatten en voor iedereen raadpleegbaar zijn", aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Tijdens de behandeling van de Wet implementatie Open data richtlijn in de Tweede Kamer vorige week werd Van Huffelen verzocht om een overzicht te geven van het aantal Nederlandse openbare registers dat persoonsgegevens bevat. Het gaat dan om bijvoorbeeld registers die kwalificaties van personen of bedrijven bevatten. Andere registers bieden inzicht in procesuitkomsten zoals uitspraken van de rechtspraak, inspectieresultaten en huurcommissies.

In het overzicht staan bekende registers, zoals het BIG-register, Handelsregister en Kadaster, maar ook allerlei veel minder bekende registers. De meeste registers in het overzicht vallen onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.