AVM koopt door modems gebruikte domeinnaam Fritz.box

Netwerkfabrikant AVM is bezig met de koop van de domeinnaam Fritz.box, zo laat het bedrijf tegenover Security.NL weten. De FRITZ!Box-modems van AVM maken op het interne netwerk gebruik van het domein fritz.box om de gebruikersinterface te openen. Via de gebruikersinterface zijn alle functies van de FRITZ!Box te configureren en is gedetailleerde informatie over het product, de aansluiting en verbindingen te vinden.

Op 18 januari werd het .box top level domein gelanceerd. Domeinen waren op de eerste dag te koop voor een bedrag van 7680 dollar, waarbij de prijs elke 24 uur halveerde, met een eindprijs van 120 dollar. Op 22 januari registreerde iemand het domein Fritz.box en gebruikte het domein voor een website waarop allerlei NFT-advertenties werden getoond.

Oorspronkelijk was Fritz.box alleen bedoeld voor gebruik op het interne netwerk, maar door de registratie van fritz.box werden gebruikers die op hun modem wilden inloggen naar de website doorgestuurd. De netwerkfabrikant deed een beroep op het Uniform Rapid Suspension System, waarvan merkhouders gebruik kunnen maken, om het domein offline te halen.

Security.NL vroeg AVM wat er precies aan de hand was en of het vergeten was de domeinnaam te registreren. Het netwerkbedrijf geeft daar geen antwoord op. Wel laat AVM weten dat het domein Fritz.box momenteel wordt verkocht en het daarbij betrokken is. Tevens laat het bedrijf weten dat gebruikers die op hun FRITZ!Box willen inloggen dit ook via een ip-adres kunnen doen.