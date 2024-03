Gemeente Utrecht moet opheldering geven over cloudtransitie naar Microsoft

De gemeente Utrecht moet opheldering geven over de cloudtransitie naar Microsoft, die het bijna heeft afgerond. Gemeenteraadslid Victor Paalman van de partij Horizon stelde vragen aan wethouder Rachel Streefland, die onder andere verantwoordelijk is voor personeel en organisatie. Aanleiding is een waarschuwing en rapport van denktank Clingendael. De organisatie stelde dat de Amerikaanse autoriteiten via clouddiensten bij e-mail van de Nederlandse overheid en bedrijven kunnen en dat Europa afhankelijk is geworden van Amerikaanse Big Tech.

"Ook Utrecht is overgestapt naar een Amerikaanse bedrijf, namelijk Microsoft. Amerikaanse wetgeving maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen toegang te krijgen tot alle data die zich op de servers van Microsoft bevinden. En hoewel dat vrij abstract klinkt, betekent het dat de Amerikaanse overheid in principe toegang heeft tot alle Utrechtse (geheime) bestanden en e-mails die op die servers opgeslagen zijn", stelt Paalman.

Het gemeenteraadslid wil onder andere weten welke Utrechtse bestanden en data allemaal zijn verhuisd naar de servers van Microsoft en of documenten en e-mails waar geheimhouding op rust ook worden opgeslagen op de servers van het techbedrijf. "Was het college bekend met de Amerikaanse wetgeving om in bepaalde gevallen data op te kunnen vragen toen de keuze gemaakt werd voor een cloudtransitie naar Microsoft?", vraagt Paalman verder.

Wethouder Streefland moet ook duidelijk maken of ze het ermee eens is dat de overheid ervoor moet zorgen dat (geheime) data niet zonder tussenkomst van de gemeente is op te vragen door buitenlandse overheden en waarom de gemeente Utrecht niet gekozen heeft voor het opzetten van een eigen, modern, en milieuvriendelijk datacentrum, waar de Utrechtse data niet op te vragen is door de Amerikaanse overheid.

"Is het college nog steeds van mening dat onze Utrechtse data, documenten, en e-mails beter door Microsoft gehost kunnen worden - met inachtneming van de Amerikaans wetgeving die inzage mogelijk maakt en de mogelijke wisseling van de wacht naar een president die twijfelachtige uitspraken over bondgenoten doet - dan dat die data door de gemeente zelf hier in Utrecht of Nederland gehost en beheerd wordt?", vraagt Paalman als laatste. De wethouder moet de vragen nog beantwoorden.