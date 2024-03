Tor Project lanceert WebTunnel voor omzeilen overheidscensuur

Het Tor Project heeft vandaag een nieuwe tool gelanceerd waarmee Tor-gebruikers overheidscensuur kunnen omzeilen. WebTunnel, zoals de tool heet, neemt het Tor-verkeer en vermomt dat als gewoon webverkeer. Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt.

Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt. De servers waar het Tor-netwerk uit bestaat zijn openbaar. Regimes die niet willen dat hun bevolking van het Tor-netwerk gebruikmaakt kunnen de ip-adressen van al deze servers blokkeren. Om dergelijke blokkades te omzeilen zijn er "Tor-bridges". Dit zijn privé Tor-servers die als springplank dienen om toegang tot het Tor-netwerk te krijgen. Niet alleen zijn de Tor-bridges privé, ze kunnen ook hun netwerkverkeer aanpassen waardoor het lastig is om te zien dat iemand van Tor gebruikmaakt.

WebTunnel is ook een soort bridge en is een aanvulling op de al bestaande obfs4-bridge die Tor gebruikt. Obfs4 probeert het verkeer volledig onherkenbaar te maken. WebTunnel kiest juist een aanpak waarbij het normaal verkeer nabootst. Dit zou vooral effectief moeten zijn in scenario's waarbij er een protocol allow list en een 'deny-by-default' netwerkomgeving is, laat Gustavo Gus van het Tor Project weten.

Sommige landen, zoals China, blokkeren internetverkeer op basis van het protocol. Obfs4-verkeer komt niet overeen met een bekend toegestaan protocol, waardoor het wordt geblokkeerd. WebTunnel lijkt op normaal HTTPS-verkeer, wat een toegestaan protocol is, en wordt dan ook doorgelaten. Op dit moment worden WebTunnel-bridges alleen via de bridges-website van het Tor Project aangeboden, maar het plan is om ze bijvoorbeeld ook via Telegram te gaan aanbieden.